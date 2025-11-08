“지하철 이용하세요” 양대노총 10만명, 서울 도심서 대규모 집회
8일 서울 도심 곳곳에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총)과 한국노동자총연맹(한국노총) 등이 주최하는 대규모 집회가 열린다. 집회 신고 인원이 10만명에 달하는 만큼 상당한 교통 혼잡이 전망된다.
민주노총은 이날 오후 3시부터 장충단로(동대문디자인플라자 교차로~흥인지문교차로)에서, 한국노총은 오후 2시부터 여의대로(마포대교 남단~서울교) 일대에서 ‘전국 노동자 대회’를 연다. 집회 신고인원은 각 5만명이다.
전광훈 대한민국바로세우기국민운동본부 의장이 이끄는 자유통일당은 오후 1시부터 광화문 동화면세점~서울시의회 구간에서 집회를 연다. 신고 인원은 5만명이다.
경찰은 세종대로, 장충단로, 여의대로 인근에 가변 차로를 운영할 예정이다. 또 을지로 일대에는 DDP 교차로에서 을지로입구 교차로 방향으로 차량을 통제하고 퇴계로 방향으로 차량을 우회시킨다.
집회와 행진 구간 주변에는 교통경찰 약 330명이 배치된다. 경찰 관계자는 “도심권 주요 도로의 차량 정체가 예상되는 만큼 가급적 지하철을 이용하고 부득이 차량을 이용할 경우 교통정보를 확인해달라”고 당부했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사