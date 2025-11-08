“지하철 이용하세요” 양대노총 10만명, 서울 도심서 대규모 집회

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 기사 내용과 직접 관련 없습니다. 연합뉴스

경찰은 세종대로, 장충단로, 여의대로 인근에 가변 차로를 운영할 예정이다. 또 을지로 일대에는 DDP 교차로에서 을지로입구 교차로 방향으로 차량을 통제하고 퇴계로 방향으로 차량을 우회시킨다.

집회와 행진 구간 주변에는 교통경찰 약 330명이 배치된다. 경찰 관계자는 “