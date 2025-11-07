강서구의회 부의장, 동료의원 뺑소니…뇌진탕 증세

서울 강서구의회 부의장이 동료 구의원을 차량으로 치고 도주했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

사건 발생 약 3시간30분 만인 오후 9시30분쯤 인근 지구대로 자진 출석해 조사받은 뒤 귀가했다.