“큰 소리 한 번 안 낸 착한 남편” 울산발전소 유족 오열

울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 7일 오전 구조된 매몰자를 119구급대원들이 병원으로 이송하고 있다. 울산소방본부 제공

빈소를 찾은 아내는 끝내 주저앉아 오열했다. 영정

사진 속 전씨는 검은 정장에 넥타이를 맨 채

전씨의 동생 B씨도 형의 죽음에 황망해했다. 그는 “서로 다른 지역에 살아 자주 만나진 못했지만 형은 늘 좋은 사람이었다”며 “

형은 그냥 열심히 일하러 갔던 것뿐인데 어이없는 사고에 휘말렸다. 그게 가장 안타깝다”고 말했다.

한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 전날 60m 높이 보일러 타워가 무너지면서 타워 해체 작업을 위해 투입된 발파업체 소속 작업자 7명이 매몰됐다.