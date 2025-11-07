웹젠 3분기 영업익 76억원… 전년 대비 20.7%↑

웹젠은 지난 3분기 기준 영업이익 76억원을 기록했다고 7일 밝혔다.

웹젠은 “침체된 국내 게임시장의 영향으로 국내 매출은 감소했지만 ‘메틴’ 지식재산권(IP)이 해외 실적을 견인했다”고 설명했다. 이 영향으로 전체 매출 중 해외 비중이 55%로 상승했다.