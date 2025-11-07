前경호처장 “尹체포 저지 때 처벌될 까 동요”

윤석열 전 대통령. 오른쪽은 지난 1월 3일 서울 용산구 한남동 대통령 관저 입구에서 대기하는 공수처 차량. 연합뉴스

이어 “간부들과 직원들의 마음이 흔들리고 심리적으로도 어려움을 겪는데 2차 체포영장 집행까지 버티라고 할 명분이 없었다”며 “윤갑근 변호사에게 (이런 상황을) 말했지만 답변은 부정적이었다. ‘변호인단은 변호인단의 법적 노력이 있고 경호처는 경호처의 본분이 있다’고 말했다”고 했다.