‘루키’ 황인춘, 메이저대회 한국시니어오픈골프선수권대회 우승…챔피언스투어 데뷔 첫승

‘독학골퍼’ 신광철 올 시즌 챔피언스투어 통합 포인트 1위

7일 전북 고창 소재 고창CC 비치, 블루 코스에서 끝난 매일 셀렉스배 제30회 한국시니어오픈 골프선수권대회에서 챔피언스투어 데뷔 첫 승을 거둔 황인춘. KGA

황인춘은 “정말 오랜만에 우승을 했다. 우승을 빨리 하고 싶었는데 이제서야 하게 됐다. 내셔널 타이틀인 한국시니어오픈에서 우승하게 돼 너무 기분이 좋다”며 “2019년 ‘코오롱 제62회 한국오픈’에서 우승을 놓친 적이 있었다. 그래서 이 대회에 출전을 결심했다. 이번 우승으로 2026년 ‘코오롱 제68회 한국오픈’에 출전할 수 있게 돼 기쁘다”는 소감을 밝혔다.