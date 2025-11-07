청주시, 가축분뇨로 바이오가스 생산 본격화
하루 370t 유기성 폐자원 처리
충북 청주시는 유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업을 본격화한다고 7일 밝혔다.
이 시설은 음식물과 가축분뇨, 하수 슬러지 등 유기성 폐자원을 처리하면서 바이오가스를 생산한다.
시는 우선협상대상자로 선정된 포스코이앤씨 컨소시엄과 사업시행자 지정 절차를 마친 뒤 내년에 착공, 2029년까지 사업을 마무리할 계획이다.
시는 앞서 2022년 환경부의 통합 바이오가스화시설 설치 시범사업에 선정돼 국비 314억원을 확보한 바 있다.
시는 민간자본 등 총사업비 1700여억원을 들여 흥덕구 옥산면 청주 공공하수처리장 내 부지(1만7000여㎡)에 통합 바이오가스화시설을 설치할 계획이다.
해당 시설은 하루 370t의 유기성 폐자원을 처리할 수 있다.또 연간 3만N㎥(노말세제곱미터)의 바이오가스를 생산할 수 있다.
생산된 바이오가스는 발전시설, 수소 생산시설 등에 사용된다.
시 관계자는 “신재생에너지 생산을 통해 탄소중립을 실현하겠다”며 “시설 지하화를 통해 상부는 체육시설, 생태공원 등으로 활용할 것”이라고 말했다.
