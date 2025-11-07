KT, 전 LA다저스 투수 맷 사우어 영입
프로야구 KT 위즈가 발 빠르게 새 외국인 투수를 낙점했다.
KT는 7일 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA다저스 출신인 맷 사우어(26)와 총액 95만달러(계약금 20만달러·연봉 75만달러)에 계약했다고 밝혔다.
오른손 투수인 사우어는 2017년 MLB 뉴욕 양키스의 2라운드 전체 54순위로 지명받아 프로에 입단했다. 2024시즌 캔자스시티 로열스 소속으로 MLB에 데뷔했다. 2025시즌에는 LA다저스 개막 로스터에 이름을 올리며 10경기(선발 1경기)에 등판해 1세이브, 평균자책점 6.37(29⅔이닝 35피안타 23실점 21자책)을 기록했다.
사우어는 최고 시속 150㎞ 중반대의 빠른 공과 함께 컷 패스트볼, 싱커, 슬라이더, 스플리터 등 다양한 구종을 구사한다. MLB 통산 성적은 24경기 2승 1패, 1세이브, 평균자책점 6.85다. 마이너리그에서는 통산 128경기(선발 98경기) 27승 32패, 평균자책점 4.62의 성적표를 받았다.
올 시즌을 마이너리그 트리플A에서 마친 사우어는 지난 5일 방출됐고 곧바로 KT와 계약했다. 나도현 KT 단장은 “사우어는 선발 경험이 풍부한 구위형 투수로, 강한 직구와 다양한 구종을 앞세워 선발진에서 중심을 잡아줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
