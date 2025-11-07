수능 전날 서울버스 파업 현실화?…서울 시내버스 노사 실무협상 돌입
서울시내버스노사가 임금·단체협상을 둘러싼 갈등을 해소하기 위해 7일 실무협의에 들어갔다. 서울시내버스노동조합이 수능 전날인 12일 파업을 예고한 상황에서 협상이 결렬될 경우 수험생들의 불편이 예상된다. 서울시는 노조가 파업을 강행할 경우 비상수송대책을 가동해 수험생 불편을 최소화할 계획이다.
서울시 등에 따르면 서울시내버스노사는 이날 중앙노사교섭회의를 열고 오는 12일까지 실무협상을 이어간다. 협에서는 노사가 임금 체계 개편에 대한 각각의 입장을 두고 첨예하게 대립할 전망이다.
이번 갈등은 ‘정기상여금도 통상임금으로 본다’는 지난해 대법원 전원합의체 판결 이후 불거졌다. 지난달 29일 ‘동아운수 사건’(2015년 동아운수 버스 노동자들이 상여금을 통상임금에 포함해달라며 제기한 소송) 2심에서도 같은 취지의 판결이 내려졌다.
서울버스운송사업조합은 이 판결 이후 상여금 및 임금체계 개편 문제를 두고 노조와 입장 차를 좁히지 못하고 있다. 노조 측은 판결에 따라 이를 앞으로의 임금체계에 적용해야 한다는 입장이다. 정기상여금이 통상임금에 포함되면 이를 기준으로 산정하는 야간근로수당과 퇴직금 등이 함께 늘어난다.
노조 측에서는 11일 자정까지 입장 차이를 좁히지 못하면 12일 새벽 첫 차부터 운행을 전면 중단하겠다고 압박하고 있다. 파업 시점을 12일로 언급한 것은 이날부터 서울 시내버스 64개사의 동시 파업이 가능하기 때문이다.
만약 노조가 파업에 나서면 수험생은 물론 일반 시민들의 불편도 커질 전망이다. 서울시는 노조가 파업을 하게 되면 지하철 증회 및 연장운영, 자치구 무료 셔틀버스 운행 등 비상수송대책을 가동한다는 방침이다.
