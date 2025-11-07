국정원, ‘문화계 블랙리스트’ 상고 포기… “피해자께 사과”

“사법부 판단 존중한다”

국가정보원이 7일 이명박정부 당시 ‘문화계 블랙리스트’ 사건의 국가 책임을 인정한 법원 판결에 관해 상고를 포기하고 피해자에게 공식적으로 사과했다. 국민일보DB

1심에서 이 전 대통령, 원세훈 전 국정원장의 배상 책임은 인정하면서도 소멸시효가 지났다며 국가 상대 청구는 기각했는데, 이번엔 국가의 배상 책임까지 추가로 인정한 것이다.