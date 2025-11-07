시사 전체기사

트럼프행정부, 엔비디아 AI칩 저사양 모델도 中 수출 불허

입력:2025-11-07 12:33
도널드 트럼프 미국 행정부가 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 칩 수정 버전의 중국 수출을 허용하지 않기로 결정했다고 로이터통신이 6일(현지시간) 정보기술 전문매체 디인포메이션을 인용해 보도했다. 이 칩은 엔비디아의 최신 칩인 블랙웰의 성능을 낮춰 개발한 'B30A'라는 모델이다.


블랙웰 B200 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 서버는 이전 세대인 H100 기반 서버보다 AI 학습 시 3배, 추론 모델 실행 시 약 15배 더 강력한 성능을 갖는다.

미국은 블랙웰이 중국의 손에 들어갈 경우 AI 분야에서 미국의 우위가 흔들릴 수 있다고 판단해 수출을 제한하고 있다.

그러나 중국 시장을 포기할 수 없는 엔비디아는 B200의 성능을 낮춘 B30A를 제작했고, 이미 중국 고객사에 샘플을 제공한 것으로 알려졌다.

엔비디아는 트럼프 행정부가 입장을 재고하기를 기대하면서 B30A 칩 설계를 수정 중인 것으로 전해졌다.

앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 B30A 칩의 중국 수출 허용을 위해 적극적인 로비 활동을 벌였다.

신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr

