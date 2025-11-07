이재성, 동점골 도움에 역전 극장골까지…마인츠, UECL 3연승

마인츠의 이재성이 7일(한국시간) 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 피오렌티나와의 2025~2026 UECL 리그 페이즈 3차전 홈 경기에서 헤더 역전골을 터뜨린 뒤 세리머니를 하고 있다. EPA연합뉴스

마인츠는

이재성의 이번 시즌 1호 도움, 3호 골(정규리그 1골·UECL 플레이오프 1골·UECL 1골)이다. 더불어 유럽클럽대항전 본선 무대에서 첫 득점과 첫 도움을 동시에 달성하게 됐다.