메디솝 ‘2025 구미 라면 축제’ 참가해 팝업 스토어 개최
원바이오젠의 메디컬 노하우를 담은 보습 케어 브랜드 메디솝은 11월 7일부터 9일까지 구미역 일원에서 열리는 ‘2025 구미 라면 축제’에 참가해 자사의 다양한 제품을 체험해 볼 수 있는 현장형 팝업 스토어를 개최한다.
팝업 스토어에서는 원바이오젠의 메디컬 노하우를 담은 보습 케어 라인을 체험할 수 있으며, 축제 기간에서만 만나볼 수 있는 한정판 제품도 선보일 예정이다.
팝업스토어에서는 메디솝 베스트셀러 크림 B5크림이 구미 라면 축제 한정 에디션으로 출시된다. 한정판인 마이구미 워터밤비파이브 100㎖는 정가 4만3000원짜리 제품을 하루 3000개만 9900원 특가로 판매될 예정이다. 이 제품을 구매 시 리유저블백과 선착순 100명에게 행운뽑기권이 함께 증정돼 빠르게 판매가 종료될 전망이다.
행사 기간에는 현장 이벤트도 다채롭게 운영된다. 우선 ‘100% 당첨 룰렛’에서 금액대별로 수제로 만든 한국 전통 소품부터 자사 리미티드 제품까지 다양한 경품을 제공한다.
포토존에서 촬영한 사진을 SNS에 인증하고 메디솝 공식 계정을 팔로우 혹은 스토어 알림받기를 하면 ‘소원 엽서’를 증정하며, 행사 종료 후 추첨을 통해 백화점 상품권 등 추가 경품도 제공할 예정이다. 메디솝 팝업스토어에서 진행되는 모든 이벤트는 선착순 또는 한정 수량으로 진행돼 빠른 참여가 필요하다.
원바이오젠 메디솝 관계자는 “이번 팝업 스토어를 통해 지역 축제 속에서 소비자와 더욱 가까이 소통하고자 한다”며 “보습 중심의 피부 건강 솔루션을 직접 체험할 수 있도록 다양한 현장 프로그램을 준비했다”고 말했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
