스타벅스, 전국 13개 매장에 성탄 트리 설치
스타벅스코리아가 전국 13개 매장에 다음 달 31일까지 크리스마스트리를 설치한다고 7일 밝혔다.
트리가 설치되는 매장은 서울 ‘장충라운지R’과 ‘더북한산’, ‘경동1960’, ‘리저브광화문’ 등이다. 또 양평 ‘더양평DT’와 남양주 ‘더북한강R’, 여수시 ‘더여수돌산DT’ 등에도 트리가 놓인다.
1960년대에 지어진 저택을 카페로 만든 장충라운지R점에는 정원에 3m 크기의 대형 트리를 설치하고, 실내의 벽난로와 회전 계단 등에도 크리스마스 장식으로 꾸민다.
스타벅스는 또 크리스마스트리 운영 매장에서 크리스마스 프로모션 음료나 리저브 음료 등을 구매하면 메시지나 편지를 쓸 수 있는 위시카드를 선착순으로 준다고 설명했다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
