도널드 트럼프 행정부가 경제와 국가안보에 필수적이라고 판단하는 '핵심 광물' 목록에 구리, 제철용 석탄 등 광물 10종을 추가했다고 로이터통신이 6일(현지시간) 보도했다.
구리는 전기차, 전력망, 데이터센터 등의 필수재로 최근 전략적 중요도가 더욱 커지고 있으며 제철용 석탄(코크스탄)은 코크스를 만드는 데 사용돼 철강 생산에 필수적이다.
목록에는 우라늄, 붕소, 납, 인산염, 포타시, 레늄, 실리콘, 은 등도 추가됐다. 우라늄은 원자력 원료로, 포타시·인산염은 비료로 활용된다. 붕소, 실리콘 등은 반도체 제조에 쓰인다.
미국 내무부가 관리하는 핵심광물 목록은 연방정부의 투자나 인허가 결정, 정부의 광물관련 전략 등에 영향을 끼친다.
미국 정부는 중국산 광물에 대한 수입 의존도를 줄이고 자국산 채굴을 확대하기 위한 노력으로 이 목록을 확대하고 있다.
신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트럼프 행정부, '핵심광물'에 구리·우라늄·은 추가
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사