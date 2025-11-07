시사 전체기사

美지방선거 한국계 10여명 당선돼

입력:2025-11-07 09:52
공유하기
글자 크기 조정
지난 4일(현지시간) 버지니아·뉴저지주, 뉴욕시 등 일부 지역에서 치러진 미국 지방선거에서 약 10명의 한국계 인사가 주(州) 의회나 시·카운티 의회 의원 등으로 당선됐다.


6일(현지시간) 재미 한인들의 정치 참여를 독려하는 풀뿌리 단체인 미주한인유권자연대(KAGC)에 따르면 버지니아주 주의회 하원 제8지구 선거에서 아이린 신 의원, 뉴저지주 주하원 37선거구에서 엘렌 박 의원(이상 민주)이 승리했다. 두 의원은 3선째다.

시의원으로는 뉴욕시에서 린다 리, 줄리 원(이상 민주), 조지아주 덜루스시(정당 공천없는 무당파 선거)에서 새라 박이 각각 당선됐다.

이와 함께 뉴저지주 팰리세이즈 파크 의회 선거에서 크리스토퍼 곽(민주), 같은 주 포트리 의회 선거에서 피터 서(민주)가 각각 당선됐고, 뉴저지주 잉글우드 클립스 의회 선거에서 태호 리(공화)의 당선이 유력하다고 KAGC는 소개했다.

카운티 단위 의원으로는 워싱턴주 킹 카운티 의회 선거에서 모친이 한인인 스테파니 페인, 뉴욕주 낫소 카운티 의회 선거에서 줄리 진이 각각 승리했다.

뉴욕주 퀸즈 민사법원 판사 선거에서 이브 조 길러건(민주) 변호사가 당선됐다.

신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
1400조원 머스크에 보상…돈잔치 테슬라 주총
주택 대출 꺾였는데 신용대출 ‘高高高’
대법 “문화재 인근 규제완화 조례 적법”… 종묘 앞 재개발 ‘탄력’
울산화력 매몰자 구조 여전히 난항…“작은 틈 비집고 진입 시도”
천호동 흉기난동범 구속…“증거인멸 우려·도망 염려”
20층 아파트 무너진 셈… “콰르릉 굉음 나더니 먼지 자욱”
대통령실 “김현지, 경내 대기중…국회 결정하면 운영위 출석”
국내 최고령 백두산 호랑이 ‘한청’…6일 오전 20세로 숨져
국민일보 신문구독