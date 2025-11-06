시사 전체기사

[속보] 천호동 흉기난동범 구속…"증거인멸 우려·도망 염려"

입력:2025-11-06 20:53
수정:2025-11-06 21:20
지난 4일 오전 서울 강동구 천호동 재개발조합 사무실에서 취재 중인 기자들. 연합뉴스

서울 강동구 천호동 재개발조합 사무실에서 흉기 난동을 벌여 3명의 사상자를 낸 전직 조합장이 구속됐다.

서울동부지법 김세용 영장전담 부장판사는 6일 오후 살인 등 혐의를 받는 60대 남성 조모씨에 대해 “증거인멸의 우려와 도망할 염려가 있다”라며 구속영장을 발부했다.

조씨가 이날 예정된 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 참여를 스스로 포기하면서 법원은 판사를 대면하는 통상의 심문 과정 대신 서면 심리로 구속 여부를 결정했다.

조씨는 지난 4일 오전 10시20분쯤 천호동의 한 가로주택정비조합 사무실에서 조합 관계자들에게 흉기를 휘둘러 1명을 살해하고 2명에게 중상을 입힌 혐의(살인 및 살인미수)를 받는다.

직전 조합장이었던 조씨는 지난 7월 부상자 중 한 명을 추행한 혐의로 입건됐고 조합장에서 해임됐다. 검찰은 범행 나흘 전인 지난달 31일 조씨를 강제추행 혐의로 약식기소했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

