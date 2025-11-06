부산백병원-부산진구, 고위험 산모·신생아 의료안전망 강화
권역모자의료센터 인프라 기반 복지 협력
저소득층·고위험 임산부 의료 지원 체계
아이 키우기 좋은 부산진구 프로젝트 협약
인제대학교 부산백병원과 부산진구이 고위험 산모와 신생아를 위한 의료안전망 구축에 나선다.
부산백병원과 부산진구는 6일 ‘아이 키우기 좋은 부산진구 프로젝트 협약’을 체결했다. 이번 협약은 저출산 시대에 지역 내 산모·신생아의 건강을 보호하고 저소득·고위험 임산부를 위한 통합 의료·복지 지원체계를 구축하기 위한 취지다.
협약에 따라 양 기관은 ▲저소득층 고위험 임산부 및 신생아 발굴과 의료·건강 서비스 지원 ▲출산장려를 위한 맞춤형 지원사업 발굴 등 의료·행정 연계형 사업 모델을 추진한다.
김영욱 부산진구청장은 “이번 협약을 통해 고위험 산모들이 실질적인 의료 혜택을 받을 수 있도록 하고, 아이들이 건강하게 자랄 수 있는 도시 기반을 조성하겠다”고 말했다.
부산백병원은 보건복지부 지정 부산·울산·경남 권역모자의료센터로, 고위험 산모·신생아 통합치료센터와 신생아 집중치료지역센터, 전문 수술실 등 24시간 대응 가능한 첨단 의료 인프라를 갖추고 있다.
특히 이번 협약을 통해 지역 보건소·복지기관과의 연계 네트워크를 강화함으로써 모자보건 통합관리 체계의 중심 역할을 하게 될 전망이다.
양재욱 부산백병원장은 “의료 사각지대에 놓인 산모와 신생아에게 필요한 의료 지원을 지속적으로 확대해 지역사회와 함께 성장하는 의료 기관으로 역할을 다하겠다”고 밝혔다.
