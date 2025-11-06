시사 전체기사

부산백병원-부산진구, 고위험 산모·신생아 의료안전망 강화

입력:2025-11-06 17:40
권역모자의료센터 인프라 기반 복지 협력
저소득층·고위험 임산부 의료 지원 체계
아이 키우기 좋은 부산진구 프로젝트 협약

김영욱 부산진구청장(오른쪽 세 번째부터), 양재욱 인제대학교 부산백병원 병원장, 팽성화 진료부원장이 6일 ‘아이 키우기 좋은 부산진구’ 프로젝트 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. /사진=부산진구 제공

인제대학교 부산백병원과 부산진구이 고위험 산모와 신생아를 위한 의료안전망 구축에 나선다.

부산백병원과 부산진구는 6일 ‘아이 키우기 좋은 부산진구 프로젝트 협약’을 체결했다. 이번 협약은 저출산 시대에 지역 내 산모·신생아의 건강을 보호하고 저소득·고위험 임산부를 위한 통합 의료·복지 지원체계를 구축하기 위한 취지다.

협약에 따라 양 기관은 ▲저소득층 고위험 임산부 및 신생아 발굴과 의료·건강 서비스 지원 ▲출산장려를 위한 맞춤형 지원사업 발굴 등 의료·행정 연계형 사업 모델을 추진한다.

김영욱 부산진구청장은 “이번 협약을 통해 고위험 산모들이 실질적인 의료 혜택을 받을 수 있도록 하고, 아이들이 건강하게 자랄 수 있는 도시 기반을 조성하겠다”고 말했다.

부산백병원은 보건복지부 지정 부산·울산·경남 권역모자의료센터로, 고위험 산모·신생아 통합치료센터와 신생아 집중치료지역센터, 전문 수술실 등 24시간 대응 가능한 첨단 의료 인프라를 갖추고 있다.

특히 이번 협약을 통해 지역 보건소·복지기관과의 연계 네트워크를 강화함으로써 모자보건 통합관리 체계의 중심 역할을 하게 될 전망이다.

양재욱 부산백병원장은 “의료 사각지대에 놓인 산모와 신생아에게 필요한 의료 지원을 지속적으로 확대해 지역사회와 함께 성장하는 의료 기관으로 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
864
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
