파주시 ‘대한민국 솔라리그’ 정책성과 최우수

공공 PPA로 기업도시형 에너지전환 모델 제시

김경일 파주시장은 “기업과 시민이 바로 체감하는 에너지전환을 행정이 직접 설계해 실행한 성과”라며 “공공이 시작한 직접 전력구매계약(PPA)를 단계적으로 키워 지역 산업의 전기 요금 가격 안정성과 전력 선택권을 넓히겠다”라고 말했다.