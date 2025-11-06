동두천 자연휴양림, 경기북부 대표 워케이션 명소 각광

동두천시는 2025년 경기북부 워케이션 활성화 사업의 일환으로 자연휴양림 내에 원격근무형 업무공간을 새롭게 조성하며

산림 치유 프로그램·트레킹 코스 등을 연계한 자연 속 근무 환경을 마련했다고 6일 밝혔다.

이는 단순 휴양을 넘어 업무 집중과 재충전을 함께 실현할 수 있는 새로운 근무 문화를 제시한 것으로 평가된다.