시사 전체기사

완주 배터리 공장서 근로자 사망…경찰, 강제 수사 착수

입력:2025-11-06 17:29
수정:2025-11-06 17:34
공유하기
글자 크기 조정
전북경찰청사 전경. 전북경찰 제공

전북 완주의 한 차량용 배터리 제조 공장에서 50대 근로자가 숨진 중대재해사고와 관련해 경찰이 강제수사에 착수했다.

전북경찰청 형사기동대 중대재해수사팀은 최근 완주군 봉동읍의 차량용 배터리 제조 공장을 대상으로 압수물을 확보한 뒤 압수물등을 분석하고 있다고 6일 밝혔다.

지난달 15일 오후3시26분쯤 배터리 제조 공장에서 근로자 A씨(50대)가 설비 점검 중 기계에 끼이는 사고로 숨졌다.

A씨는 작동이 멈춘 배터리 제조라인을 확인하기 위해 컨베이어 벨트 위에 올라갔다가 갑자기 재작동된 이동 실린더에 신체가 끼인 것으로 파악됐다.

경찰은 압수물 분석을 마치는 대로 안전 관리 책임자 등을 상대로 사고 경위를 조사할 방침이다.

완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
울산화력발전소 보일러 타워 붕괴… 4명 구조·5명 매몰 추정
국내 최고령 백두산 호랑이 ‘한청’ 숨 거둬
캐나다인 목숨 앗아간 30대 음주운전자 구속 송치
여야, 대통령실 국감서 ‘배치기 충돌’…운영위 파행
아파트 입구 3시간 동안 막은 ‘주차빌런’ 벤틀리
“안에 산모 있어요” 구급차 사이렌에도 양보 안 한 경찰차 논란
韓 가짜뉴스 퍼뜨린 日유튜버, 경찰 수사에 해명 영상
“이 정도면 나라망신” 광장시장 또 바가지·불친절 시끌
국민일보 신문구독