‘프린스그룹’ 천즈 최측근 비서 검찰 나오며 ‘함박웃음’

보석허가 받은 프린스그룹 대만 거점의 비서가 웃으며 법정을 나오는 모습. 대만 중텐(中天·CTI) 캡처

검찰 청사를 나오며 환하게 웃는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다.

함박웃음을 지으며 검찰 청사를 나서는 모습이 대만 온라인 언론사 중톈(中天·CTI) 등에 포착됐다.

대만 수사당국은 프린스그룹 대만 지부에 대한 대대적인 압수수색을 벌였다. 사진은 지난 4일 대만 총책 소유로 의심되는 압수물인 슈퍼카 멕라렌의 모습. AP연합뉴스

25명을 체포하기도 했다. 그리고 이들 중 대만 지부의 핵심 간부인 왕위탕 등 5명에 대해 구속영장을 청구했다.

거액의 돈이 든 은행 통장 60여개 등 총 45억2766만 대만달러(약 2117억원)를 압수한 것으로 전해졌다.