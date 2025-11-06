[속보] 화물열차 궤도 이탈…경의중앙 하행선 용산역 무정차 통과
6일 오후 서울 용산역에서 화물열차가 궤도를 이탈하는 사고가 발생했다.
코레일에 따르면 이날 오후 3시36분쯤 용산역에서 제3223 화물열차의 뒷쪽 1량이 궤도에서 이탈했다. 해당 열차는 전체 20량 짜리로, 화물은 싣지 않은 상태였던 것으로 전해졌다.
사고 발생에 따라 청량리 방향 경의중앙선 열차가 용산역을 무정차 통과 중이다. 용산~춘천 간 운행되는 ITX-청춘은 청량리~춘천 간 운행 중이다. 코레일 관계자는 “조치 시까지 무정차 통과가 이뤄질 것”이라며 “이탈 원인을 조사할 예정이며 현재 지장이 있는 열차를 집계 중”이라고 전했다.
코레일은 인명피해는 발생하지 않았다고 밝혔다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
