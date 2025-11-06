3년 만에 돌아오는 블리즈컨, 8일 입장권 판매 시작

블리자드가 이번에 처음으로 선보이는 얼리버드 입장권은 오는 8일부터 10일까지 249.99달러에 판매된다. 일반 입장권의 경우 19일부터 289.99달러에 구매할 수 있다.

블리즈컨 행사에 대한 자세한 정보는 관련 블로그에서 확인할 수 있다.