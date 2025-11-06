중국 “나랏돈 쓴 데이터센터, 우리 AI칩만 허용할 것”
중국 정부가 나랏돈이 투입되는 신규 데이터센터에 자국산 인공지능(AI) 칩만 사용하도록 의무화하는 지침을 내렸다. 미국의 AI 반도체 기술 제재에 맞서 자급자족 체제를 완성하겠다는 초강경 조치로 풀이된다.
5일(현지시간) 로이터 통신은 복수의 소식통을 인용해 중국 규제 당국이 최근 공정률 30% 미만인 데이터센터를 대상으로 이 같은 명령을 내렸다고 보도했다.
지침에 따르면 해당 데이터센터들은 이미 설치된 외국산 칩을 모두 제거하고, 향후 구매 계획도 전면 취소해야 한다. 이미 공정률이 30%를 넘는 프로젝트에 대해선 개별 심사를 통해 결정될 것으로 전해졌다. 로이터는 이 지침이 전국적으로 적용되는지, 특정 성(省)이나 지역에만 적용되는지는 분명하지 않고, 지침을 내린 규제 기관도 어딘지 명확히 확인되지 않았다고 덧붙였다.
이번 조치는 미·중 무역 갈등이 잠시 소강 상태에 접어든 가운데 나온 것으로, 중국이 핵심 인프라에서 외국 기술을 배제하려는 공격적인 시도 중 하나로 분석된다. 엔비디아, AMD, 인텔 등 그간 중국 데이터센터에 칩을 공급해 온 미국 기업들에는 직접적인 타격이 예상된다. 반면 화웨이, 캠브리콘 등 중국 토종 반도체 기업에는 시장 확대의 큰 기회가 될 것으로 보인다.
이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 “10년은 앞선 기술”이라며 엔비디아의 최신 AI 칩 ‘블랙웰’의 대중국 수출을 막겠다고 공언한 직후 나온 맞대응이다. 트럼프 대통령은 지난 2일 인터뷰에서 “다른 나라에 그것(블랙웰)을 주지 않을 것”이라고 말하며 기술 통제 의지를 분명히 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
