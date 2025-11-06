[속보] 이 대통령 “울산 매몰사고 인명구조에 가용자원 총동원하라”
이재명 대통령이 울산화력발전소에서 보일러타워 붕괴로 인력이 매몰되는 사고가 발생한 것을 두고 “사고 수습, 특히 인명 구조에 장비·인력 등 가용 자원을 총동원하라”고 6일 지시했다.
김남준 대통령실 대변인은 이날 이 대통령이 사고를 보고받고 이렇게 지시했다고 밝혔다.
이 대통령은 또 “구조 인력의 2차 안전사고 방지에도 만전을 기해달라”고 당부했다고 김 대변인은 전했다.
이날 오후 2시7분쯤 울산 남구에 위치한 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 60m 높이 보일러 타워가 무너졌다.
소방당국은 신고를 받고 출동해 2명을 구조했다.
현재 7명이 매몰돼 있는 것으로 추정된다.
