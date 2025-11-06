국내 최고령 백두산 호랑이 ‘한청’ 숨 거둬

국립백두대간수목원 호랑이숲에서 생활하던 백두산 호랑이 한청. 한국수목원정원관리원 제공

한국수목원정원관리원은 국립백두대간수목원에서 생활하던 백두산 호랑이 한청이 20세로 사망했다고 6일 밝혔다.

2005년 5월 8일 서울대공원에서 태어난 한청은 2017년 6월 29일 국립백두대간수목원으로 이송된 뒤 8년간 호랑이숲에서 생활한 암컷 호랑이다.

지난 4일 호흡이 불안정해졌고 이틀 뒤인 6일 0시 22분쯤 생을 마감했다.

정확한 사인 파악을 위해 부검을 진행하는 한편 관련 법령에 따라 처리한다는 계획이다.

국립백두대간수목원은 7일 호랑이숲에 ‘한청 추모공간’을 마련해 관람객이 직접 추모 메세지를 남길 수 있도록 운영할 예정이다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “호랑이숲에서 관리하고 있는 백두산호랑이 우리·무궁·태범·한·도 등 5마리는 현재 건강하다”며

“한청은 우리 사회가 멸종위기종 야생동물을 어떻게 관리하고 존중해 왔는지를 보여주는 상징적 존재였다. 한청이 남긴 데이터는 노령 개체 관리기준 및 보전 교육 콘텐츠 개발에 귀중한 자산이 될 것”이라고 말했다.