울산 동서발전 발전소 보일러 타워 철거 중 7명 매몰 추정
6일 오후 2시 7분쯤 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소 기력발전 5호기 타워에서 60m 높이 보일러 타워가 무너졌다.
사고는 이날 오후 2시 2분쯤 기력발전소 5호기 보일러를 철거 과정중 서쪽 지지대 일부가 무너지며 발생됐다.
소방 당국은 신고를 받고 출동해 현장에서 일하던 노동자 9명중 2명을 구조했으며, 현재 7명이 매몰된 것으로 추정하고 있다.
구조된 2명은 40대와 60대 작업자로 생명에 지장은 없는 상태인 것으로 파악됐다.
철거 공사는 원청인 한진중공업이 맡았다. 울산발전본부는 이미 1~3호기를 해체했으며, 이번에는 4~6호기 보일러타워와 굴뚝 철거 작업이 함께 진행되고 있었다.
이날 사고는 발파 해체가 예정되어 있던 보일러 구조물에 대한 사전 준비 작업을 진 행하던 중 발생했다.
소방 당국은 펌프차 3대 등 장비 총 13대와 인력 50여 명을 투입해 수색·구조 작업 중이다.
김민석 국무총리는 “가용자원을 총동원해 인명을 구조하라”고 지시했다.
