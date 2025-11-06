인천폴리텍대, AI 주제로 재학생 특강 진행

AI융합소프트웨어과 재학생 특강. 인천폴리텍대 제공

이번 강연은 빠르게 변화하는 IT 채용 환경 속에서 개발자로서의 성장 방향과 AI 시대가 요구하는 인재상을 모색하기 위해 마련됐다.

강연은 인천캠퍼스 08학번 졸업생이자 현재 라텔앤트파트너즈 플랫폼개발실장으로 재직 중인 이석균 실장이 맡았다.

이 실장은 SI, 게임, e-commerce(11번가), 스타트업 등 13년간 다양한 산업 현장에서의 경험을 바탕으로, AI 기술이 가져온 채용 환경의 변화와 기업이 원하는 인재상에 대해 현장감 있게 전했다.

특히 그는 “최근 채용 시장은 AI를 이해하고 활용할 줄 아는 인재의 필요성이 더 커지고 있다”며 “AI를 단순히 사용하는 것을 넘어서 문제 해결을 위해 능동적으로 활용할 수 있는 것이 큰 경쟁력”이라고 덧붙였다.

강연에 참여한 AI융합소프트웨어과 김봉중 학생(2학년)은 “AI가 산업 전반에 미치는 영향을 구체적으로 이해할 수 있었다”며 “이번 특강을 통해 막연한 불안감 대신 명확한 진로 방향성을 얻을 수 있었다”고 소감을 말했다.

김성수 AI융합소프트웨어학과장은 “실무교육에 더해 현직에 있는 선배의 경험을 나눌 수 있는 특강을 기획했다”며 “재학생들에게 취업에 대한 새로운 도전이 될 수 있길 바란다”고 말했다.

한편, 한국폴리텍Ⅱ대학 인천캠퍼스는 2026학년도 신입생을 모집 중에 있다. 자세한 내용은 대학 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.