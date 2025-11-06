경남도 서울본부에 ‘국회 상황실’ 운영…국비 확보 총력
경남도는 6일 국민의힘 경남도당과 예산정책협의회를 시작으로 내년 정부예산안이 국회에서 최종 확정될 때까지 서울본부에 ‘국회상황실’을 설치‧운영한다고 밝혔다.
‘국회상황실’은 도 주요 현안사업의 국비 확보를 위해 국회의원과의 협력을 강화하고, 총력 대응을 목표로 구성됐다. 기획조정실장이 단장을 맡고 국비팀, 서울본부, 재정협력관, 국회협력관 등이 협력체계를 구축해 활동한다.
도는 국회상황실을 중심으로 국내 주요사업에 대해 국회 상임위와 예결위에 증액 사업 자료 제공, 기재부 추가 설명 및 대응, 국회 심사 점검을 하면서 도와 시군 주요 사업에 대한 국비 반영(증액)을 지원할 계획이다.
도는 내년 정부 예산안에서 국가 예산 증가율(8.1%)보다 높은 16%가 증가한 11조1418억 원을 확보하며 목표를 초과 달성했다고 설명했다. 이어 도는 국회 예산심사 과정에서 30여 개 사업, 약 880억 원 규모의 국비 증액을 목표로 활동을 펼칠 예정이다.
특히 지난 8월과 10월 예타 조사를 통과한 ‘거제~통영 고속도로’와 ‘김해~밀양 고속도로’ 사업이 정부안에 반영되지 않은 만큼 내년도 예산안에 반드시 포함시킬 방침이다.
김기영 경남도 기조실장은 “경남도가 정부예산안에서 목표를 초과 달성했지만, 내년에 착수하려는 주요 사업들이 반드시 예산에 반영되도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사