천안시, 스페인서 글로벌 기업과 스마트 도시 협약

김석필(가운데) 천안시장 권한대행과 이타이 다돈(왼쪽) Ouster 부사장, 하순태 그린에이아이 대표가 지난 5일(현지 시각) 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스에서 협약을 체결 후 기념 촬영하고 있다. 천안시 제공

김석필 천안시장 권한대행은 “천안이 글로벌 스마트도시 협력 네트워크를 확장하는 계기가 될 것”이라고 말했다.