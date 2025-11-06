“장동혁 물러가라” 국힘 지도부 방문 5·18 묘지 아수라장
시민단체 반대에 결국 참배 무산
욕설·고성 등 난무…조화도 치워
6일 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 지도부의 광주 국립5·18민주묘지 참배가 시민단체 등의 격렬한 항의 끝에 무산됐다.
이날 오후 1시30분쯤 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지 참배 일정에 나선 장동혁 국민의힘 대표 등 국민의힘 지도부가 지역 시민단체의 격렬한 항의에 부딪혀 되돌아갔다. 이날 국민의힘 지도부의 참배 일정에 맞춰 민주묘지에 모인 광주전남촛불행동 등 시민단체 관계자 수십여명은 장 대표 등이 입구에 들어서자 “장동혁은 물러가라”, “내란범”, “돌아가라” 등을 외치며 참배를 막아섰다.
장 대표와 양향자 최고위원 등 국민의힘 지도부 20여명은 경호에 나선 경력과 함께 10여분간 정문에서 추모의 탑까지 앞으로 나아갔지만, 욕설과 몸싸움까지 이어지자 결국 발길을 돌려야 했다. 인간띠를 만들어 막아선 경찰도 시민단체의 강한 항의에 부딪혀 실랑이가 한동안 계속됐다.
항의 과정에서는 일부 시민단체 관계자들이 넘어져 “119 좀 불러주세요”라는 외침도 들렸다.
국민의힘 지도부는 현장에 도착한 지 16분여 만인 오후 1시55분쯤 다시 버스에 탑승했다.
장 대표 등이 떠나자 시민단체 관계자들은 장 대표 명의 조화를 치우기도 했다.
앞서 전날 광주지역 시민단체 등은 장 대표의 국립5·18민주묘지 참배 일정이 알려지자 성명을 내고 “장 대표의 5·18민주묘지 참배를 거부한다”며 “5·18을 정치적으로 이용하려는 얄팍한 수작”이라고 비판하기도 했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
