시사 전체기사

역대급 흥행에 가을야구 TV 시청률도 대박…작년 대비 12.5%↑

입력:2025-11-06 14:52
공유하기
글자 크기 조정
지난달 31일 LG 트윈스와 한화 이글스의 한국시리즈 5차전이 열린 서울 잠실구장 전경. 연합뉴스

올해 프로야구 포스트시즌(PS) TV 평균 시청률이 지난해 보다 약 12.5% 상승한 것으로 나타났다. 역대 최초로 정규리그 1200만 관중을 돌파한 흥행 열기가 PS로 이어졌다는 분석이다.

한국야구위원회(KBO)는 올해 PS 16경기의 TV 평균 시청률이 6.89%로 집계돼 지난해(6.12%)와 비교해 크게 상승했다고 6일 밝혔다. 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 플레이오프 5차전 시청률이 10.26%(254만5807명)로 가장 높았다. LG 트윈스와 한화의 한국시리즈 4차전이 10.04%(244만7295명)로 뒤를 이었다.

시리즈별로 살펴보면 와일드카드 결정전이 4.24%, 준플레이오프는 4.89%, 플레이오프는 7.74%였다. 한국시리즈 평균 시청률은 8.69%를 달성했다.

합산 누적 시청자 수는 와일드카드 결정전 약 209만명, 준플레이오프 약 475만명, 플레이오프 약 932만명, 한국시리즈 약 1007만명으로 나타났다. 전체 누적 시청자 수는 2687만3049명이었다.

평균 시청자 수는 전국 기준으로 167만9566명을 기록, 지난해(130만8785명) 대비 약 28% 증가했다.

박구인 기자 captain@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
울산화력발전 붕괴 사고… 작업자 7명 매몰 추정
“코스피 7500간다” KB증권이 내놓은 ‘파격’ 전망
지뢰에 발목 잃은 해병, 의족 단 조종사로 다시 날다
“무서운 성장세” BYD의 도장깨기, 토요타 이어 아우디 잡았다
120만 유튜버 ‘유우키’ 성추행 주장 BJ, 무고죄 기소
코에 충전기 꽂고 허위 모금…사기로 징역 5년6개월
中, 미얀마서 범죄왕국 세운 일당에 사형 선고
“이 정도면 나라망신” 광장시장 또 바가지·불친절 시끌
국민일보 신문구독