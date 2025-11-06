한강·여의도공원 잇는 랜드마크로…제2세종문화회관 윤곽
서울 여의도공원에 들어서는 제2세종문화회관 설계안이 최종 확정됐다. 제2세종문화회관은 ‘그레이트 한강 프로젝트’의 핵심 사업으로, 한강과 여의도를 연결하는 랜드마크로 지어지게 된다. 건립은 2029년 12월 준공을 목표로 추진된다.
서울시는 제2세종문화회관 건립을 위한 국제설계공모 심사에서 ‘디자인캠프문박디엠피’의 설계안을 당선작으로 선정했다고 6일 밝혔다. 제2세종문화회관은 여의도공원 북측에 연면적은 6만6000㎡ 규모의 대공연장(1800석)과 중공연장(800석), 전시장(5670㎡), 공공전망대 등을 포함한 복합문화시설로 조성된다. 서울시는 내년 12월 착공해 2029년 12월 준공을 목표로 사업을 추진한다. 공사비는 4014억원에 달한다.
당선작은 대공연장과 중공연장을 각각 한강과 여의도공원을 향하도록 배치했다. 개방형 로비도 서로 다른 방향으로 계획됐다. 서울의 풍경을 다양하게 즐길 수 있게 설계된 것이다. 여의대로변 지상부에 대규모 광장도 들어선다. 대규모 광장을 통해 시민들은 한강과 여의도공원을 자유롭게 오갈 수 있다.
당선작은 또 제2세종문화회관에 개방형 옥상 전망대를 설치해 누구나 서울의 경관을 감상할 수 있도록 했다. 야외공연장에 무대 크기의 대형 스크린도 설치된다. 관람객이 아니더라도 대공연장의 공연을 실시간으로 관람할 수 있도록 한 것이다.
심사위원단은 설계안에 대해 “한강과 여의도공원, 여의대로 방향으로 열린 공간을 제시해 도시적 맥락을 세심하게 해석한 점을 높이 평가했다”고 강조했다. 그러면서 “여의도의 새로운 랜드마크로서 도시와 조화롭게 어우러질 것으로 보인다”고 설명했다
서울시는 오는 10일 세종문화회관 1층 세종라운지에서 시상식을 개최한다. 16일까지 당선작을 포함한 5개 작품을 전시한다. 조남준 서울시 도시공간본부장은 “제2세종문화회관은 서울의 새로운 문화 아이콘이자 시민 누구나 일상에서 누릴 수 있는 열린 공간이 될 것”이라며 “설계 과정부터 조성까지 전 과정을 투명하게 공개하고 시민의 의견을 반영해 나가겠다”고 말했다.
