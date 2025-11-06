시사 전체기사

[속보] 특검, 김건희에 24일 출석 통보…‘나토 목걸이’ 수수 관련

입력:2025-11-06 14:36
공유하기
글자 크기 조정

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
울산화력발전 붕괴 사고… 작업자 7명 매몰 추정
“코스피 7500간다” KB증권이 내놓은 ‘파격’ 전망
與 “김건희와 50대男, 은밀한 관계로 보이는 글 대량 발견”
[단독] 내년 檢예산 1.2조 중 검찰개혁 예산 ‘0원’
여야, 대통령실 국감서 ‘배치기 충돌’…운영위 파행
박진영 “진보·보수진영 아닌 박진영…장관급 예우 거절”
믿었던 보수 대법관도 트럼프 관세 권한에 회의적…궁지 몰리는 관세 정책
촌철살인으로 국힘 감싸… 이준석의 미묘한 편들기
국민일보 신문구독