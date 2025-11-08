남편 전사 소식만 기다리는 러시아 아내들…왜?

전쟁의 참전할 남성들에 관한 정보 공유가 이뤄지는 VK(러시아판 페이스북)의 한 웹페이지. SNS 캡처

남편의 참전 보상금이나 유족 위로금을 챙기는 신종 결혼 사기가 잇따르고 있는 것으로 나타났다.

SNS에는 이런 결혼을 하고 싶어 하는 여성들이 정보를 공유하는 페이지까지 만들어졌다. 러시아판 페이스북인 VK에는 ‘군인과의 데이트’, ‘견장(군복 입은 사람을 의미하는 은어)과의 데이트’ 등 복무 중인 남편감을 찾는 그룹이 수십개에 달한다.

지난달 27일(현지시간) 우크라이나 도네츠크 지역 최전방 마을인 차시브야르 인근에서 우크라이나 수송 차량에 러시아 포로들이 탑승해 있다. AP뉴시스