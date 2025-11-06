인천 영종 예단포항, ‘신 도시 어촌’으로 탈바꿈한다

종합계획도. 인천 중구 제공

인천 중구는 예단포항이 해양수산부 주관 ‘2026년 어촌 신활력 증진 사업(어촌회복형)’ 대상지로 선정돼 국비 70억원 등 최대 100억원의 사업비를 확보할 수 있게 됐다고 6일 밝혔다.

예단포항은 인천국제공항 배후에 자리한 어촌이다. 과거에는 수산물 집하와 어업활동이 활발했다. 하지만 대규모 매립과 각종 개발사업 등으로 어항 기능이 점차 침체하며 생활 인프라 개선 등의 필요성이 지속적으로 제기됐다.

이에 구는 예단포항의 낙후된 어항 기반 시설을 개선하고 주민 소득 다각화 방안 마련을 위해 지난 2021년부터 공모사업 선정에 도전했다.

구는 전문가 자문, 지역협의체 운영 등은 물론 사업계획을 여러 차례 보완하는 등 다방면으로 힘써왔다. 이를 통해 지난 5일 해수부 어촌 신활력 증진 사업 평가위원회를 통과해 2026년 사업대상지로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

이를 위해 구는 우선 2026년 본예산에 5억원(국비 3.5억원·지방비 1.5억원)을 편성하고 예비 계획서를 구체화한 기본계획을 수립할 예정이다. 총사업비는 해수부 기본계획 심의·조정위원회 승인 시 확정된다.

한편, 해수부 어촌 신활력 증진 사업은 어촌지역의 경제·생활플랫폼과 안전 인프라 전반을 지원해 어촌을 혁신적인 경제 공간으로 전환, 어촌사회의 지속성을 강화하고 지역 활력을 올리는 사업이다.