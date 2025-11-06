인천 영종 예단포항, ‘신 도시 어촌’으로 탈바꿈한다
인천 중구 영종국제도시의 대표 어항 중 하나인 예단포항이 ‘도시와 어촌다움이 공존하는 신(新) 도시 어촌’으로 새롭게 탈바꿈할 전망이다.
인천 중구는 예단포항이 해양수산부 주관 ‘2026년 어촌 신활력 증진 사업(어촌회복형)’ 대상지로 선정돼 국비 70억원 등 최대 100억원의 사업비를 확보할 수 있게 됐다고 6일 밝혔다.
예단포항은 인천국제공항 배후에 자리한 어촌이다. 과거에는 수산물 집하와 어업활동이 활발했다. 하지만 대규모 매립과 각종 개발사업 등으로 어항 기능이 점차 침체하며 생활 인프라 개선 등의 필요성이 지속적으로 제기됐다.
이에 구는 예단포항의 낙후된 어항 기반 시설을 개선하고 주민 소득 다각화 방안 마련을 위해 지난 2021년부터 공모사업 선정에 도전했다.
특히 이번 대상지 선정은 민관이 똘똘 뭉쳐 5번째 도전 끝에 이룩한 결과라는 점에서 더욱 의미가 있다. 구는 전문가 자문, 지역협의체 운영 등은 물론 사업계획을 여러 차례 보완하는 등 다방면으로 힘써왔다. 이를 통해 지난 5일 해수부 어촌 신활력 증진 사업 평가위원회를 통과해 2026년 사업대상지로 선정되는 쾌거를 이뤘다.
구는 공모 선정을 기점으로 해수부·인천시 등과 협력해 오는 2026년부터 2029년까지 4년간 다양한 지역 맞춤형 사업을 추진할 방침이다. 구체적으로 어촌 체험시설 조성, 해변 정비, 재난 재해 감시·안내 시스템 설치, 다목적 물양장 및 어구 적치장 조성, 어항 경관개선 등을 통해 ‘지속 가능한 해양 관광 거점 어항’ 조성에 박차를 가하겠다는 구상이다.
이를 위해 구는 우선 2026년 본예산에 5억원(국비 3.5억원·지방비 1.5억원)을 편성하고 예비 계획서를 구체화한 기본계획을 수립할 예정이다. 총사업비는 해수부 기본계획 심의·조정위원회 승인 시 확정된다.
송건하 예단포 어촌계 계장은 “4번의 공모 탈락에도 불구하고 포기하지 않고 도전한 마을 주민과 구 관계자들의 노력으로 이룩한 결실이라는 점에서 더욱 값진 성과라고 생각한다”고 기쁜 소감을 전했다.
김정헌 중구청장은 “내년부터 사업성·타당성을 검토해 기본계획을 수립할 예정”이라며 “특히 영종구의 역사를 시작하는 뜻깊은 해인 만큼 내실 있는 사업 추진으로 예단포항이 수도권을 대표하는 관광 어항으로 자리 잡아 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편, 해수부 어촌 신활력 증진 사업은 어촌지역의 경제·생활플랫폼과 안전 인프라 전반을 지원해 어촌을 혁신적인 경제 공간으로 전환, 어촌사회의 지속성을 강화하고 지역 활력을 올리는 사업이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
