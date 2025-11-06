부천·인천세종병원, 결핵·만성폐쇄성폐질환 적정성 1등급
혜원의료재단 세종병원은 부천세종병원·인천세종병원 모두 건강보험심사평가원에서 한 2024년 결핵 및 만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성 평가에서 1등급을 획득했다고 6일 밝혔다.
결핵 적정성 평가(7차)는 지난해 상반기 전국 505개 의료기관의 입원 및 외래 결핵 환자를 대상으로, 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가(10차)는 지난해 1년간 전국 6천466개 의료기관의 40세 이상 만성폐쇄성질환 환자를 대상으로 했다.
결핵과 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가 지표는 각각 ▲결핵균 확인 검사 실시율 ▲통상 감수성 검사 실시율 ▲신속 감수성 검사 실시율 ▲약제 처방 일수율 ▲폐기능검사 시행률 ▲지속 방문 환자 비율 ▲흡입 기관지확장제 처방 환자 비율 등이다.
부천세종병원·인천세종병원은 결핵 적정성 평가에서 각각 만점에 가까운 종합점수 98.2점, 99.8점을 얻어 1등급을 획득했다. 평가 대상 의료기관 종합점수 전체 평균(94.5점)을 웃도는 수치다.
또 만성폐쇄성폐질환 적절성 평가에서도 전체 평균(70.2점)보다 월등히 높은 종합점수 91.1점, 93.6점을 각각 얻어 마찬가지로 1등급을 받았다.
박진식 이사장은 “부천세종병원·인천세종병원은 폐 질환 전반에 대한 진단, 치료, 관리 등 체계적인 시스템을 가동하고 있다”며 “앞으로도 지역책임의료기관으로서 역할에 충실하며 안전하고 체계적이며 환자 중심의 의료서비스를 제공하겠다”고 말했다.
