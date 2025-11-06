인천시, 정비사업 시유지 동의기준 확정…신속성 개선
인천시는 정비사업 추진 과정에서 시유지 동의 범위와 절차를 명확히 한 ‘정비사업 등 공유재산(시유지) 동의기준’을 최종 확정·시행한다고 6일 밝혔다.
이번 기준은 정부의 주택공급 확대 기조와 최근 개정된 도시정비 조례의 개정 취지를 반영해 시유지 동의 절차의 일관성 및 신속성을 개선하고자 마련됐다.
시는 앞으로 정비사업 단계 전반에 걸쳐 시유지에 대해 원칙적으로 동의하되 사업 진행 과정에서 필요 시 안내 사항을 부여하고 단계별로 적합성을 재검토할 계획이다.
세부적으로는 정비구역 지정, 추진위원회 승인, 조합설립인가, 사업시행계획인가 등 사업 단계별로 별도 동의 절차를 거쳐 적정성을 판단하도록 했다.
또 정비구역 해제 동의 요청에는 시유지를 반영하지 않는 것을 원칙으로 하되 공익상 필요성이 명백한 경우에 한해 예외적으로 검토할 방침이다.
동의 요청 접수·협의·회신 창구는 사업 부서로 일원화해 처리 기준을 통일한다. 이를 토대로 접수부터 회신까지 처리 기간을 단축하고 판단 근거와 절차를 투명하게 공개해 시민과 사업주체 모두 신뢰할 수 있는 행정체계를 확립할 예정이다.
시는 기준 시행을 위해 전 부서와 군·구에 관련 내용을 통보하고 현장 안내를 진행한다. 이후 접수되는 건에 대해서는 사업 주관 부서가 동의 신청을 일괄 접수하고 관련 부서 협의 등을 거쳐 신속하게 회신한다.
세부 기준은 시 누리집 고시·공고에서 확인할 수 있다.
유정복 인천시장은 “이번 기준 확정은 원도심 정비사업의 속도와 민원 편의를 함께 높이기 위한 제도적 기반”이라며 “원칙적 동의와 단계별 검토를 병행해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
