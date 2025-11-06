공업지역 물량 이전 역발상…하남시, 기업 유치 청신호

교산신도시 ‘직주락 도시’ 완성 기반 마련

6일 하남시에 따르면 국토교통부 수도권정비실무위원회는 하남미사(2단계) 공공주택지구의 공업지역 4만2285㎡를 해제하고 이를 하남교산 공공주택지구에 지정하는 ‘공업지역 위치 변경 계획’을 원안 의결했다.