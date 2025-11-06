“진상규명 해야” 교수 갑질에 숨진 대학원생 유족의 호소
민변 광전지부·유가족 전남대서 기자회견
“가해 교수 징계, 재발방지대책 마련해야”
교수들로부터 당한 갑질 피해를 호소하고 숨진 전남대학교 대학원생 A씨(24) 유가족이 가해 교수와 학교 측의 책임 인정과 진상규명을 촉구했다.
A씨의 유족은 6일 광주 북구 전남대학교 후문에서 민주사회를위한변호사모임 광주전남지부를 비롯한 12개 지역 시민단체와 기자회견을 열고 가해 교수들에 대한 징계, 재발방지대책 마련 등을 촉구했다.
유족들의 법률 지원을 맡고 있는 민변 광전지부는 “전남대는 대학원 교수 갑질 사건과 관련한 자체 진상조사보고서와 함께 인권실태조사결과를 공개하고 가해교수들을 징계하라”고 강조했다.
이어 “학교는 학생들의 인권을 보호하지 못하고 교수들의 갑질을 막지 못했다”면서 “오히려 전국 대학원생들이 겪는 고질적인 문제라는 절망적인 반응을 보였다”고 지적했다.
또한 “뒤늦게 진상조사위원회를 꾸리고 인권실태조사에 나섰으나 결과를 밝히지 않고 있다”며, 인권실태조사 결과 공개를 촉구했다.
발언에 나선 A씨 유족들도 “가해 교수들은 숨진 형을 학생으로도, 사람으로도 보지 않았다. 자신들도 똑같은 길을 걸어왔다던 그들이 잘못된 것을 모를 리 없으면서도 아무렇지 않게 살고 있다”며 “제발 어른이 되십시오. 사람이 이렇게 다뤄져선 안 된다”고 눈물로 호소했다.
A씨는 지난 7월 13일 전남대 기숙사에서 숨진 채 발견됐다. 뒤늦게 발견된 그의 유서에는 지도교수 B씨와 연구교수 C씨로부터 당한 갑질과 과중한 업무 지시로 힘들다는 내용이 담겼다.
전남대는 가해자로 지목된 교수들을 직위해제 했으며, 경찰은 이들을 직권남용·강요 등 혐의로 입건해 조사중이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
