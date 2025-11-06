주종섭 전남도의원 “여수산단 산업위기 대응 ‘골든타임’ 놓쳐선 안돼”
주 의원 “석유화학 감산 움직임, 여수산단 위기 가중 우려”
선제대응지역 지정 6개월 지났지만 예산집행 10% 불과
주종섭 전남도의원(사진, 더불어민주당·여수6)이 제395회 정례회 전략산업국 소관 행정사무감사에서 여수국가산단 산업위기 대응과 관련한 전남도의 신속하고 구체적인 대응책 마련을 강력히 촉구했다.
6일 전남도에 따르면 주 의원은 사무감사에서 “여수산단이 지난 5월 ‘산업위기 선제대응지역’으로 지정돼 2년간 국비 등 총 3700억원 규모의 지원을 받게 됐으나 현재까지 집행된 예산은 330억원 수준으로 10% 수준에 불과하다”며 “사업기간 1/4이 지난 시점에서 예산 집행이 10%에 불과한 것은 선제대응 취지에 맞지 않다”고 질타했다.
또한 정부가 최근 석유화학 업계에 자율적으로 나프타 생산량을 25%까지 감산하도록 유도하며 구조조정을 본격화하는 상황에서 “정부가 구조조정 정보를 공개하지 않아 여수산단의 기업들, 협력업체, 노동자 모두가 위기의 실체조차 제대로 파악하지 못하고 있다”고 지적했다.
주 의원은 “과거 IMF 당시 대규모 실직사태와 경제혼란을 기억해야 한다”며 “지금이야말로 제조업의 고용 기반을 지키면서 위기의 충격을 최소화하고, 정보 산업 중심의 산업 전환 과정에서도 고용·경제의 연착륙을 유도할 정책 수립이 시급하다”고 강조했다.
특히 “여수산단에 입주한 대기업 본사들이 수도권에 있어 지역과의 소통에 어려움이 있는 만큼, 전남도와 여수시가 직접 본사와 접촉해 정보를 확보하고, 대기업과 중소 협력업체 간 소통체계 구축도 유도해야 한다”고 촉구했다.
주 의원은 조선산업 대응과 관련해서도 “한·미 간 마스가(MASGA) 프로젝트가 가시화되는 상황에서 전남의 조선업도 기회를 잡을 수 있도록 현대중공업 등 대기업과의 전략적 협의가 필요하다”며 “전남도는 첨단 조선 기술 확보와 전문 기능 인력 양성에 적극적인 투자에 나서야 한다”고 주문했다.
