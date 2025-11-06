경남도, 전국 최초 ‘도 우수 문화콘텐츠 인증기업’ 3개사 선정

경남도청

이퓨월드는 XR(확장현실) 콘텐츠 개발 전문기업이다. 고비용의 기존 XR 촬영 솔루션의 한계 극복을 위해 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠 제작, 운영까지 아우르는 XR 통합 솔루션을 개발하고 특허 4건, 저작권 23건을 등록했다.