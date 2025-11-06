시사 전체기사

與 “김건희와 50대男, 은밀한 관계로 보이는 글 대량 발견”

입력:2025-11-06 10:33
수정:2025-11-06 10:53
공유하기
글자 크기 조정
김건희 여사. 사진공동취재단

국회 법제사법위원회 소속 장경태 더불어민주당 의원이 김건희 여사와 50대 남성 이모씨가 은밀한 관계였다는 점을 알 수 있는 문자메시지가 대량 발견됐다고 주장했다. 이씨는 일명 ‘건진법사’ 전성배씨를 소개한 것으로 알려진 인물이다.

장 의원은 6일 SBS라디오에서 “이씨와 관련돼서 (김 여사와) 상당히 은밀한 관계로 보이는 글들이 대량으로 발견됐다는 정보가 있다”고 말했다. 김 여사 관련 여러 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 건진법사 법당을 압수수색 할 때 확보한 이씨 휴대전화에서 2013년부터 2016년 사이 김 여사와 주고받은 500여개 문자메시지를 발견했다는 사실에 대해 부연한 것이다.

장 의원은 “김 여사 오빠로 부른다는 이종호씨(전 블랙펄 인베스트먼트 대표)와 또 다른 분”이라고 덧붙였다. ‘특검팀에 따르면 이씨와는 주식거래를 넘어 사적으로도 밀접한 관계라고 하던데 은밀한 관계가 무슨 내용이냐’는 질문에는 “구체적으로 듣지는 못했다”고 답했다.

그러면서도 “이씨는 도이치모터스 주가조작 과정에서 상당한 역할을 했다”며 “이씨가 김 여사와 아주 밀접한 관계가 아니고선 그렇게까지 노력할 의미가 없다”고 주장했다.

반면 김 여사 측은 이씨에 대해 투자와 관련해 큰 영향을 미치지 않았다며 특검팀이 확대 왜곡하고 있다는 입장을 내놨다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“땡큐 삼성”…갤워치 덕에 목숨 구한 남성, 무슨 일?
아파트 입구 3시간 동안 막은 ‘주차빌런’ 벤틀리
“안에 산모 있어요” 구급차 사이렌에도 양보 안 한 경찰차 논란
코에 충전기 꽂고 허위 모금…사기로 징역 5년6개월
“이 정도면 나라망신” 광장시장 또 바가지·불친절 시끌
불닭·신라면 아냐…日미식가 선정한 ‘한국 라면’ 1위는
제주로 수학여행 온 고교생 숙소서 떨어져 숨져
박진영 “진보·보수진영 아닌 박진영…장관급 예우 거절”
국민일보 신문구독