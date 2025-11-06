與 “김건희와 50대男, 은밀한 관계로 보이는 글 대량 발견”
국회 법제사법위원회 소속 장경태 더불어민주당 의원이 김건희 여사와 50대 남성 이모씨가 은밀한 관계였다는 점을 알 수 있는 문자메시지가 대량 발견됐다고 주장했다. 이씨는 일명 ‘건진법사’ 전성배씨를 소개한 것으로 알려진 인물이다.
장 의원은 6일 SBS라디오에서 “이씨와 관련돼서 (김 여사와) 상당히 은밀한 관계로 보이는 글들이 대량으로 발견됐다는 정보가 있다”고 말했다. 김 여사 관련 여러 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 건진법사 법당을 압수수색 할 때 확보한 이씨 휴대전화에서 2013년부터 2016년 사이 김 여사와 주고받은 500여개 문자메시지를 발견했다는 사실에 대해 부연한 것이다.
장 의원은 “김 여사 오빠로 부른다는 이종호씨(전 블랙펄 인베스트먼트 대표)와 또 다른 분”이라고 덧붙였다. ‘특검팀에 따르면 이씨와는 주식거래를 넘어 사적으로도 밀접한 관계라고 하던데 은밀한 관계가 무슨 내용이냐’는 질문에는 “구체적으로 듣지는 못했다”고 답했다.
그러면서도 “이씨는 도이치모터스 주가조작 과정에서 상당한 역할을 했다”며 “이씨가 김 여사와 아주 밀접한 관계가 아니고선 그렇게까지 노력할 의미가 없다”고 주장했다.
반면 김 여사 측은 이씨에 대해 투자와 관련해 큰 영향을 미치지 않았다며 특검팀이 확대 왜곡하고 있다는 입장을 내놨다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사