도랑에 빠진 탱크로리, 운전자는 100m 떨어진 다리 밑에서 숨진 채 발견
제주 제2산록도로 다리 밑에서 탱크로리 운전자가 사고 12시간 만에 숨진 채 발견됐다.
6일 제주소방안전본부와 서귀포경찰서에 따르면 전날 오후 7시18분 서귀포시 상효동 제8산록교 인근 도로에서 탱크로리 차량이 전복되었고, 운전자는 보이지 않는다는 신고가 접수됐다.
소방 출동 결과 차량은 유류가 없는 상태로 도로 옆 도랑에 빠져 있었고, 유류 주입구 호수가 일부 이탈된 상태였다. 운전자는 발견되지 않았다.
6일 오전 재수색 결과 사고 차량과 100m 가량 떨어진 다리 밑에서 운전자 A씨(46)가 숨진 상태로 발견됐다. 다리 부근에서 혈흔이 확인됐으며, A씨는 약 30m 높이에서 추락한 것으로 추정됐다.
경찰은 정확한 사망 경위를 조사 중이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
