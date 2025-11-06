광주 북구, 올 하반기 적극행정 우수사례 5건 선정
공동주택 유출지하수 활용 최우수
광주광역시 북구는 2025년 하반기 적극행정 우수사례 5건을 선정했다고 6일 밝혔다.
‘적극행정 우수사례 선정’은 공직자가 창의성과 전문성을 바탕으로 능동적인 행정을 추진해 주민 편익을 증진하고 고충 민원을 해결하는 등 공공의 이익을 실현한 모범사례를 발굴 및 포상하는 제도다. 북구는 매년 상·하반기 두 차례 심사를 통해 우수사례를 선정하고 있으며 이를 통해 조직 내 적극 행정 분위기 확산을 도모하고 있다.
이번에 선정된 우수사례는 올해 4월부터 9월까지 추진된 주요 정책을 대상으로 주민 체감도 와 적극성·창의성·전문성, 업무 중요도 및 난이도, 확산 가능성 등 4개의 항목을 종합 평가해 뛰어난 성과를 거둔 5개 사업(최우수 1·우수 2·장려 2)을 선정했다.
먼저 최우수상은 ‘공동주택 유출지하수 활용 친수공간 조성 사업’ 사례로 결정됐다.
이 사업은 신축 공동주택에서 하루 1100여t 발생하는 지하수를 전남대학교 용지와 서방천의 유지용수로 재활용함으로써 연간 1억 7천여만 원에 달하는 입주민들의 하수도 요금 부담을 해소하고 도심 속 친수공간의 환경개선에 기여한 점이 높게 평가받았다.
또한 변화하는 환경에 발맞춰 소상공인의 디지털 역량 강화를 지원하기 위한 ‘소상공인 신성장 지원센터 조성’ 사업과 올여름 폭우 피해의 신속한 복구를 위해 고향사랑기부 긴급 지정 모금으로 주민들의 일상 회복에 기여한 ‘신속 모금 빠른 회복! 재난 속 빛난 고향사랑’ 사례가 주민 체감도가 높은 것으로 인정받아 우수상으로 선정됐다.
이 밖에도 ‘구 전남·일신방직 일원 개발행위 허가에 따른 T/F 구성·운영’ 사례, ‘민관협력으로 수해복구 속도 UP, 주택복구 솔루션 행복둥지 사랑의 집수리 봉사단 운영’ 사례가 각각 장려상으로 뽑혔다.
북구는 우수사례 담당 공무원에게 포상금, 포상휴가, 해외 배낭여행 가점 제공, 표창 수여 등 다양한 인센티브를 제공할 예정이다.
문인 광주 북구청장은 “적극행정은 주민의 삶의 질을 향상시키는 가장 효과적인 행정 방식”이라며 “앞으로도 적극행정이 일상이 되는 북구 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
