현대일본학회, 한일국교정상화 60주년 기념 국제학술회의

김웅희 현대일본학회 회장이 한일국교정상화 60주년 기념 국제학술대회에서 인사말을 하고 있다. 인하대 제공

현대일본학회는 올해 한일국교정상화 60주년을 맞아 동북아역사재단과 함께 ‘공생과 번영을 향한 여정’을 주제로 국제학술대회를 개최했다. 이번 학술회의는 1965년 한일 국교정상화 이후 60년의 발자취를 되돌아보고, 양국 관계의 형성과 발전 과정을 성찰하는 동시에 새로운 국제질서 속에서의 공생과 협력의 미래 비전을 모색하기 위해 마련됐다.