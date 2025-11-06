대가대 민병운 교수, 한국광고학회 ‘제일기획 학술상’ 수상

116인의 스타트업 전문가 심층 인터뷰한 ‘스타트업 100인의 커뮤니케이션 전략’으로

대구가톨릭대는 미디어영상광고홍보학부 민병운 교수가 한국광고학회가 주관하고 제일기획이 후원·제정한 ‘제일기획 저술부문 학술상’을 수상했다고 6일 밝혔다.



‘제일기획 저술부문 학술상’은 광고·홍보학 분야에서 이론적·학술적 기여도가 높은 저서에 수여되는 상으로 실무 및 산업 커뮤니케이션 발전에 기여한 공로가 있는 저서가 대상이 된다. 민 교수는 ‘스타트업 100인의 커뮤니케이션 전략’으로 본 상을 수상했다.



‘스타트업 100인의 커뮤니케이션 전략’은 국내외 116인의 스타트업 전문가를 심층 인터뷰한 결과를 바탕으로 스타트업의 아이디어 커뮤니케이션, 사내 커뮤니케이션, 투자자 커뮤니케이션, 정부 커뮤니케이션, 소비자 커뮤니케이션, 전략을 구체적으로 제시했다. 이미 현대경제연구원, 한국능률협회, 한국능률협회컨설팅의 추천 도서에 선정됐다.



민 교수는 “학계와 사회, 그리고 학생들에게 더 기여하라는 의미로 알고 활발한 연구를 통해 맡은 소임을 다할 수 있도록 하겠다”고 말했다.



경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



