주종섭 전남도의원, 국토교통부 장관에 ‘여수∼순천 고속도로’ 건설 건의
김윤덕 장관에 고속도로 건설 건의서 전달
주종섭 전남도의원(더불어민주당·여수6)이 국토교통부를 방문해 김윤덕 장관을 면담하고, 여수-순천 고속도로 건설을 촉구하는 건의서를 전달했다.
6일 전남도의회 등에 따르면 여수시는 현재 고속도로 노선이 없어 국도, 지방도에 의존하고 있는 실정으로 산업입지 개선과 관광도시 기반 마련을 위해 여수와 동순천IC를 연결하는 고속도로 건설의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
주 의원은 지난 3일 건의서 전달에서 “여수와 순천을 잇는 국도 17호선은 여수산단을 오가는 화물차와 통근차량, 관광객까지 통행량이 많음에도 불구하고 편도 2차선에 불과해 출퇴근 시간이나 주말이면 정체가 극심해 악명이 높다”며 “교통 접근성을 높여 지역의 산업·관광 등의 경쟁력을 강화할 수 있도록 고속도로가 건설돼야 한다”고 강조했다.
이어 “정부의 제3차 고속도로 건설 계획에 여수-순천 고속도로가 포함돼야 한다”고 강력히 건의했다.
이에 김 장관은 “여수-순천 고속도로의 필요성에 대해 충분히 공감한다”며 “고속도로 건설을 위해 노력하겠다”고 답했다.
주 의원은 “여수-순천 고속도로 건설은 지역민과 방문객들의 불편 해소 및 안전 확보, 여수산단 위기 극복을 위한 핵심 과제”라며 “고속도로 건설을 위해 중앙부처와 지속적으로 협의해 나가겠다”고 강조했다.
