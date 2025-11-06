여수세계섬박람회 조직위, 21일까지 섬박람회 홍보영상 공모
2026여수세계섬박람회조직위원회는 21일까지 ‘2026여수세계섬박람회 홍보영상 공모전’을 개최한다고 6일 밝혔다.
이번 공모전은 섬박람회에 대한 전 국민의 관심도를 높이기 위해 마련됐다. 공모 분야는 ‘섬박람회’를 창의적인 방법으로 홍보할 수 있는 자유 주제로 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다.
참가 희망자는 2026여수세계섬박람회 누리집에서 신청 서류를 내려받아 공모 기간 내 이메일로 제출하면 된다.
조직위는 전문가 심사와 온라인 선호도 조사를 거쳐 최종 수상작을 선정한다. 수상작에는 ▲최우수상 1편(300만원), ▲우수상 3편(각 100만원), ▲장려상 6편(각 50만원) 등 총 900만원의 상금이 지급된다.
수상작은 조직위와 여수시에서 주관하는 각종 행사 및 홍보자료로 활용될 예정이다. 심사 결과는 12월 중순 발표될 예정이며, 2026여수세계섬박람회 누리집에서 확인하면 된다.
조직위 관계자는 “공모전을 통해 섬박람회 인지도 향상과 관심 제고에 기여할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “다양한 지역, 연령층의 국민들이 적극적으로 참여해 주시길 바란다”고 말했다.
